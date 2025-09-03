Taban, “Harabe bir şehir, her tarafı yama bohça olmuş. Laf yapma, iş yap” dedi.

Belediye Başkan yardımcılarının katılımıyla bir basın toplantısı düzenleyen Başkan Alper Taban, “İtfaiye girişinden girerim, çöken yollar, yarım bırakılan kavşaklar, dönün Mimar Sinan’a. Mimar Sinan’da orta refüjler yarım yamalak, kavşaklar yarım yamalak. Neyi bekliyoruz? Yok mu bunları takip eden, denetleyen? Vatandaş dönüp bana soruyor, ne oldu başkanım neyi bekliyorsunuz burada diye. Geçen gün Mimar Sinan’da kaldırımda yürüyüş yaptım, bütün kaldırımlar çökmüş durumda. Arkadaşlarımı aradım, durumlar nedir diye. Önce elektrik kurumunun yaptığını öngördük. Elektrik kurumuyla irtibata geçtik. Elektrik kurumu hayır biz yapmadık, biz düzgün kapattık, bizden sonra Buski ekipleri geldi buraya yığdılar. Döndük Buski ekipleriyle paylaştık bunları tamir edin diye. Hala tamir edilecek.

Gidin görün oradaki kaldırımların halini. Ama bunlardan dolayı eleştiriyi ben alıyorum. Evet eleştiri benim olsun ama bende ilgilisine durumu aktarıyorum. Bunlar sizin işiniz, sizin sorumluluğunuzda, bakar mısınız yarım yarım işler yapılıyor. Orhaniye mahallesinde, kaldırımda bunu gibi sayısız bekleyen çalışmalar var. Sanki savaş çıkmış. Şu kesileri bile düzgün yaptıramadık. Dedik ki sen bunun yamasını yaptığın zaman en azından düzgün bir yama çıkar. Anlatamadık. Caddedeki yolu, asfaltı yapıyorsun, bunları bırakıyorsun. Yenişehir Belediyesi mi gelip çözecek bunları? Bunlar neyi bekliyor? Bunlar yakışıyor mu bizlere?

Ama ahkam kesen, yeri geldiği zaman anlatan şöyle bir belediyecilik.. Hangi belediyecilikten bahsediyorsunuz? Aylardır bunlar böyle bekliyor. Bu şehir ihracat yapan bir şehir. Bu şehre gelen misafir ne düşünür? Özellikle 2024’le beraber aldığımız bir karar var. Vatandaşa ait özel arsaları da temizlemezse biz temizliyoruz. Arsa boş olsa bile temiz dursun.

Bu şehirde gezen insanlar, gelen misafirler temiz şehir algısıyla buradan ayrılsınlar. Harabe bir şehir, her tarafı yama bohça olmuş. Laf yapma, iş yap. Benim işimse özür dilemeyi de bilirim. O işin bir daha en güzelini yapmayı da bilirim. Hatta oraya getirmemek için iğneyi de kendimize batırıyoruz.

İyi iş yapmak istiyoruz. Ancak herkes işini iyi yapmalı, sadece İnegöl Belediyesi değil. Kaldırımlar yarım, orta refüjler yarım. Neyi beklediğimizi de bilmiyoruz. Ekip gelecek, yapacak. Ne zaman gelecek? Bunun gibi yarım yamalak bekleyen işlerin de düzeltilmesini umut ediyoruz. Düzeltirlerse de kendilerine” dedi.