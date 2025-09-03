Bugün basın mensuplarıyla bir araya gelen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Encümen kararıyla toplam 3740 adet ceza kesildiğini açıkladı. Taban, 6 milyon 965 bin 310 liralık ceza kesildiğini belirterek, “184 adet çevre kirliliği, 183 adet sigara ve izmarit atımı, 184 adet hava kirliliği, 11 adet işgal, 114 adet seyyar satıcılık, 118 adet inşaat denetimi, 95 adet işyeri denetimi, 62 adet pazaryeri denetimi, 30 adet kamu malına zarar, 17 adet ukome kararına itiraz, 16 adet eksik gramaj ekmek satışı, 12 adet ruhsatsız faaliyet, 11 adet rahatsız etme, 6 adet sokak çeşmesinde araç yıkama, 31 adet gürültü ve ses denetimi ve diğer 1976 olmak üzere toplam 3740 adet ceza kesildi. 6 milyon 965 bin 310 lira toplam tahakkuktan 3 milyon 2 bin 503 lira ödendi.

Kaynak: YAVUZ YILMAZ