Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, geçmiş dönem Osmaneli Belediye Başkanı olan Münür Şahin’in kendisi hakkındaki iddiaları karşısında yanıtsız kalmadı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçiminin ardından Osmaneli’nin yeni Belediye Başkanı Bekir Torun seçilmişti. Başkan Torun, eski dönem belediye başkanı Münür Şahin’in iddialarına cevap niteliğinde bir açıklamada bulundu. Başkan Torun, yaptığı açıklamada sözlerine, “Lütfen bu yazdıklarımı, halkın seçim tercihine saygı gösteremeyen, her fırsatta başarılar dileyen fakat başarısızlığımız için elinden geleni yapan, ‘personel politikası’ gibi süslü cümleler kurup tüm sülalesini maaşa bağlayan, eski belediye başkanına yanıt olarak yazdığımı düşünmeyin’’ diyerek başladı.

‘Belediye sayfasının bile üstüne konmaya çalıştı’

Ardından sözlerine devam eden Başkan Torun, “Enerjimizi kısır tartışmalara harcamak yerine Osmaneli halkına hizmet ederek harcamak istiyoruz. Fakat bazı konularda doğru bilgi vermek de boynumuzun borcudur. Her paylaşımında inceden laf sokmaya çalışan, belediye sayfasının bile üstüne konan, halkın sandıkta verdiği yanıtı hazmedemeyen, secim kazanabilmek için tüyü bitmemiş yetimin parasını çatır çatır harcayan eski başkanımızın verdiği yanlış bilgilere tek tek vaktim oldukça yanıt vereceğim. Çünkü biz sizlere yalan söylemeyeceğimize dair söz verdik’’ dedi.

"Belediye binasının yapımı için 2 milyon TL, günümüz parasıyla 20 milyon TL TL’lik kredi çekti"

Ardından inşaatı henüz bitmemiş yeni yapılan belediye binasına değinen Başkan Torun, ‘’Bu yazımda yeni yapılan belediye binasından bahsetmek istiyorum. 2020 yılının ilk çeyreğinde eski başkan belediye binasını yenilemek için 2 milyon TL, günümüz parasıyla 20 milyon TL’lik kredi çekti. Ne işse hala hiç kredi kullanmadım diye paylaşımlar yapıyor. Fakat bu parayı belediye binasında kullanmadı. 4 sene sonra secime 3 ay kala temeli attı. Bu arada temelin maliyetinin büyük kısımda bize kaldı. Biz ise devraldığımız ekonomik yıkıntıda bile belediye hizmet binasının yapımına ara vermedik ve su an 3. kata başladık. Binamızın en üst 2 katı Allah’ın izniyle kongre merkezi ve kültür sitesi olarak hizmet verecektir’’ dedi.