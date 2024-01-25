Yarıyıl tatili dolayısıyla çocukların eğlenerek öğrenmesini amaçlayan ‘Yalova Belediyesi Sömestr Atölyeleri’ devam ediyor. Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, atölyeleri ziyaret ederek çocuklar ve aileleri ile bir araya geldi.

Birbirinden güzel atölye çalışmaları çocukların hayal güçleriyle birleşerek ‘Yalova Belediyesi Sömestr Atölyeleri’nde hayat buluyor. 22 Ocak Pazartesi günü başlayan ‘Çim Adam’ çalışması ile başlayan atölyeler 23 Ocak Salı günü ‘Karagöz Hacivat Anahtarlık’ çalışması ve 24 Ocak Çarşamba günü ‘Mandala Boyama’ çalışması ile devam etti.

Başkan Mustafa Tutuk, Yalova Belediyesi Çocuk Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen atölyeleri ziyaret ederek çocukların eğlencesine ortak oldu. Çocuklarla tek tek selamlaşıp ardından onlarla aynı sıraya oturan Tutuk, öğretmenlerin tariflerine uyarak atölye çalışması gerçekleştirdi.

Sömestr atölyeleri ile ilgili konuşan Tutuk, “Her gün farklı bir etkinlik düzenlenen ‘Sömestr Atölyeleri’ kapsamında bugün mandala boyama etkinliğine katıldık. Bu tür etkinlikleri belediye olarak destekliyoruz. Düzenlediğimiz çocuk tiyatroları ve atölye çalışmaları ile çocuklarımızın sosyal hayata katılımlarını sağlayıp eğlenirken öğrenmelerine imkan sağlıyoruz. Bizlerin en büyük kazancı; aileleri memnun, çocukları da mutlu görebilmek” diye konuştu.