Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde geçici olarak konteyner kente yerleştirilen vatandaşlarla bir araya geldi. “Geçici olarak buraya yerleştirdiğimiz hemşehrilerimizin sorunlarıyla yakından ilgileniyoruz” diyen Başkan Tutuk, vatandaşların taleplerini de bizzat yerinde aldı.

Tutuk, kentsel dönüşüm çalışmaları sebebiyle kiralık konut bulamayan hak sahiplerinin mağdur olmamaları için kurulan konteyner evlerde ikamet eden vatandaşlarla buluştu. Görüşmede Yalova Belediye Başkan Yardımcıları Fatih Şahin ile Volkan Dadaloğlu ve ilgili birim müdürleri de hazır bulundu.

“Yalova Belediyesi sizlere hizmet vermeye devam edecek”

Konteyner Kentin geçici olduğunu vurgulayan Başkan Tutuk, haneleri de ziyaret etti. Kentsel dönüşüm projesinin yapılmayacağı yönünde yapılan asılsız söylemlerin ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildiren Başkan Tutuk, “Aramızda ayrı gayrı yok. Burası geçici bir yer. Burası kiralık ev bulmakta sıkıntı yaşayan sizler için oluşturuldu. Evet problemler sıkıntılar olabilir. Bunları tek tek not alıyoruz ve hepsini çözeceğiz. Bağlarbaşı Mahallesi’nde kentsel dönüşüm projesi ile ilgili bir sıkıntı yok. Devletimiz bu projeyi hayata geçirecek. Proje tamamlandığında evlerinize geçeceksiniz. Bu süreci hep birlikte atlatacağız. Yalova Belediyesi yine sizlere hizmet vermeye devam edecek. Kendinizi yalnız görmeyin. Ben her zaman yanınızdayım” dedi.

“Mağdur olmanızı istemem”

Yapılan görüşmede vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Tutuk, sıkıntıların çözümü noktasında ilgili müdürlere talimatlar verdi. Ulaşım ve telekomünikasyon konusunda yapılan taleplerle ilgili de gerekli adımın atılacağını belirten Başkan Tutuk, “Sizlerin mağdur olmasını istemem çünkü sizden herhangi birisi mağdur olursa ben evimde rahat uyuyamam. Yalova Belediyesi tüm gücü ve imkanlarıyla yanınızda. Mustafa Tutuk da sizlerin bir kardeşi olarak daima yanınızda. Bunu böyle bilin” diye konuştu.

Vatandaşlarla çay içip sohbet eden Başkan Tutuk, çocuklarla da yakından ilgilendi. Başkan Tutuk, konteyner kente sık sık geleceğini de sözlerine ekledi.

718 konut ve 30 iş yerinin bulunacağı Bağlarbaşı Mahallesi’nde ikamet edenlere geçici konaklama imkanı sunmak için harekete geçen Yalova Belediyesi, 2 oda 1 salon ile mutfağı, banyosu ve tuvaleti bulunan konteynerlerden barınma alanları oluşturmuştu. Yalova Belediyesi ekipleri, şu ana kadar 60 konteynerden oluşan konteyner kentte, vatandaşa hizmeti aksatmadan sürdürüyor.