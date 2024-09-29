Arya Yatırım Platformu’nun düzenlediği “Arya Retreat 2024” etkinliği Eskişehir’de başladı. Eskişehir’de ilk kez gerçekleştirilen ve 3 gün sürecek kapsamlı etkinlikte konuşan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, girişimci kadınları Eskişehir’de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Ünlüce, “Kadınlarımız korkmadan iş hayatına girmeli ve gücünü keşfetmeli.” dedi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Arya Yatırım Platformu tarafından düzenlenen ve 3 gün sürecek olan Tasigo Otel’deki “Arya Retreat 2024” toplantısına katıldı. Bu yıl “Özgürlük: Paranı Yönet, Gücünü Keşfet” temasıyla gerçekleştirilen toplantıda girişimcilik ve yatırımcılık ekosisteminin önde gelen isimleri bir araya geldi.

Toplantıya Arya Kurucusu Ahu Serter, Arya Kurucu Ortağı Münteha Adalı, Arya Challenge Club Başkanı ve English Home Genel Müdür Yardımcısı Mehtap Yıldız, KOSGEB Eskişehir Müdürü Tarık Yılmaz, Eskişehir’den ve şehir dışından çok sayıda girişimci kadın katıldı.

Burada konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, “Bu kadar güzel bir topluluğu ve girişimci kadınları Eskişehir’de ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz. Eskişehir’de böyle bir toplantının düzenlenmesi bizim için, kentimiz için çok önemli. Sizlerin de bu konuda çok güzel bir seçim yaptığını söylemeliyim. Çünkü Eskişehir kadınlar için ilklerin şehri. Neden ilklerin şehri diyorum? Çünkü Eskişehir’in ilk kadın belediye başkanı olarak aranızda bulunuyorum. Eskişehir’de benden önce 32 belediye başkanı görev yaptı. Elbette Eskişehir’e çok büyük değerler kattılar ama ben bu bayrağı özellikle Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’den devralmanın ve o bayrağı daha ileriye taşıyacak olmanın inancıyla sizleri selamlıyorum.” dedi.

Başkan Ünlüce konuşmasında, Eskişehir’de başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere, aldığı görevler ve yaptığı çalışmalardan bahsederek, kadınların her alanda güçlendirilmesine dikkat çekti. Ünlüce ayrıca, Büyükşehir Belediyesi olarak Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi, ESMEK kursları ile Her Ev Bir Atölye projesini katılımcılara aktardı.

Kadınların finansal özgürlüğüne vurgu yapan Başkan Ünlüce, “O yüzden Arya Yatırım Platformu’nun bugün burada Eskişehir’de başlattığı bu güzel çalışmayı çok önemsiyorum. Sadece çalışmak yetmez o parayı yönetme kabiliyetini de geliştirmek önemli. Sizleri bu çalışmadan dolayı kutluyorum.” diye konuştu.

Büyükşehir, Odunpazarı ve Tepebaşı Belediyeleri ile birlikte Eskişehir’de Kent Konseyleriyle uyumlu çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Ünlüce, şehirde sosyal hayatın canlandırılmasıyla ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kadınların özgürleşmesine yönelik hayata geçirilen projelerden bahseden Ünlüce, “Mesela biz yıllar önce toplu ulaşımda gece 22.00’den sonra kadınları duraklarda değil, evlerine kadar götürebilme haklarını tanıdık. Bu çok önemliydi. Gece kadının sokakta olabilme özgürlüğü çok kıymetli. Bu dönemde yeni bir şey daha yaptık. 6 ay önce ben seçildikten sonra geceyi sabaha bağlayan ulaşım sistemini başlattık. Sabaha kadar toplu ulaşım şuanda öncelikle genç kızlarımız ve kadınlarımız başta olmak üzere bütün Eskişehirlilerin hizmetinde. Bunu da kadınları çok özgürleştirdiğini düşünüyorum.” dedi.

Arya Retreat 2024’ün ilham kaynağı olan bir buluşma olduğunu ifade eden Ünlüce, “Burada sizlerle beraber ilham verici hikayeler dinleyeceğiz. Çok heyecanlıyız. Eskişehir’den de girişimcilerimizi davet ettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Bu toplantıda konuşulan her şey bizleri besleyecek. Dolayısıyla mutlaka Eskişehir’e de çok büyük bir faydası olacak. Ben, bugün buradan başlayan hareketin önce Eskişehir’de sonrada tüm Türkiye’de karşılığını bulmasını ve girişimcilik ekosisteminde çok önemli katkılar sunmasını diliyorum. Kadınlarımızın korkmadan iş hayatına girmesini ve girdikten sonrada o parayı kendisinin yönetmesini, ayrıca gücünü keşfetmesiyle başlayacak olan sizin bu çağrınızı çok değerli buluyorum, gönülden destekliyorum. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Bizler size, sizler bize çok güç vereceksiniz.” ifadelerini kullandı.

Başkan Ünlüce, Arya Kurucusu Ahu Serter ve Arya Kurucu Ortağı Münteha Adalı’ya Eskişehir’de düzenlenen anlamlı organizasyon nedeniyle teşekkür ederek, kadınlar için gösterdikleri dayanışmanın tüm Türkiye’ye örnek olduğunu belirtti.

Toplantıda Ahu Serter ve Münteha Adalı da, Eskişehir’de bulunmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, Başkan Ünlüce’nin kendilerine verdiği destek ve iyi dilekleri nedeniyle teşekkürlerini ilettiler.