Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı Ulupınar’da vatandaşlarla bir araya geldi.

Bilecik’in Ulupınar köyünde vatandaşlar ile bir araya gelen Başkan V. Subaşı sorunlarını ve isteklerini dinledi. Bölgeye yapılacak çalışmalar hakkında vatandaşları bilgilendiren Başkan V. Subaşı "Bu güzel güne çilek ve lavanta diyarı Ulupınar’da başladık ve enerji depoladık. Ulupınar muhtarı Ahmet Nar ve Ulupınarlı vatandaşlarımıza nazik konukseverlikleri için teşekkür ediyorum. Bu muhteşem köyü ve sıcacık insanlarını ziyaret etmenizi ısrarla tavsiye ediyorum’’ sözlerini kullandı.