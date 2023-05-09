Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı aynı zamanda Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman meclis üyeleri ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Başkan Yaman’ın makamında sohbet havasında geçen değerlendirme toplantısında meclis üyeleri ve AK Parti teşkilatı mensupları ile belediyede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Yaman katılımcıların önerilerini tek tek dinleyerek, “Arkadaşlarımızla beldemizi ilgilerinden konularda görüş alışverişinde bulunduk. Daha iyi bir gelecek için durmadan çalışıyoruz” dedi.