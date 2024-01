Pençe-Kilit Harekatı’nda üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerimize rahmet dileyen Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Ülkemizde, milletimizin ve vatanımızın var olması için canlarını verenler var. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Ama can vermek de dahil olmak üzere yaptığımız ve yapacağımız bütün çabalarımız bu ülke için” dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, her pazartesi günü Tuzla ilçe sınırları içerisinde bulunan okulların bayrak törenine katılıyor ve bayrak töreni sonrasında öğrenciler ile birlikte soru cevap etkinliği düzenliyor. Program kapsamında Başkan Yazıcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır, bu hafta Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. Pençe Kilit Harekâtı bölgesinde şehit olan askerleri anmak amacıyla Bayrak Töreni öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Başkan Yazıcı, Bayrak Töreni’nin ardından öğretmenlerle bir araya geldi. Okul ve eğitim için neler yapılabileceğine dair öğretmenlerin öneri ve taleplerini dinleyen Yazıcı, ardından okuldaki 12’nci sınıf öğrencilerine Temel Bilimler konusunda bir sunum yaptı. Yazıcı, sunumun ardından gençlerin sorularını yanıtladı.

“Toplumda ne varsa ne olacaksa hepsi eğitimin veya eğitimsizliğin sonucudur”

Gençlere seslenen Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Buraya sizlerle, öğretmenlerimizle sohbet etmek, okulumuz ve eğitim kalitesi konusunda neler yapabiliriz diye konuşmaya geldik. O yüzden her pazartesi günü bir okulda buluşmaya çalışıyoruz. Ülkemizde, milletimiz ve vatanımızın var olması için canlarını verenler var. Allah rahmetiyle muamele eylesin. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Ama can vermek de dahil olmak üzere yaptığımız ve yapacağımız bütün çabalarımız bu ülke için. Bu ülkede, İstanbul’da, Tuzla’da ne yaparsak yapalım gençliği yetiştiremezsek eğitim, öğretim ve bireysel gelişim dahil sizlere herhangi bir gelecek sunamazsak yaptıklarımızın hiçbir manası yoktur. Biz herkesle, özellikle milli eğitim konusunda etki konusunda bütün ilişkilerimizi önemli tutuyoruz. Toplumda ne varsa ne olacaksa hepsi eğitimin veya eğitimsizliğin sonucudur. Dolayısıyla sizlerin almış olduğu eğitim bireysel olarak kendiniz için anne babanız için çok kıymetli. Her zaman bunun bilincinde hareket etmekteyiz” şeklinde konuştu.