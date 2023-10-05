Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce İstanbul’daki Marmara Uluslararası Kent Forumu’nda Sakarya’nın kentsel dönüşüm planlarını açıkladı.

Marmara Belediyeler Birliğinin (MBB) "Dayanıklılık ve Ötesi" ana temasıyla düzenlediği "Marmara Uluslararası Kent Forumu" İstanbul’da İstanbul Kongre Merkezi’nde başladı. Foruma konuk olarak Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de katıldı. ‘Başkanlar Konuşuyor’ adlı oturumda konuşmacı olan Yüce’ye Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve İstanbul’dan Gaziosmanpaşa, Fatih, Büyükçekmece belediye başkanları ile Türkiye genelinden farklı şehirlerin belediye başkanları eşlik etti. Yüce, Sakarya’yı sadece depreme değil gıdaya, suya, olumsuz her şarta karşı dayanıklı hale getirmek amacıyla yürüttükleri politikaları ve projeleri anlattı. Sakarya’nın geleceğini daha güvenli bir temel üzerine inşa etmek istediklerini belirten Yüce, maddi adımların yanı sıra toplumsal bilinci oluşturma çabası ortaya koyduklarını ve kurdukları Kentsel Dönüşüm Dairesi ile "depreme hazır bir şehir" projesi üzerinde yoğun şekilde çalıştıklarını anlattı. Riskli bölgeleri tesit edip güvenli yerleşim alanlarının inşası için KONUT A.Ş çatısı altında konut üretimine başladıklarını ifade eden Yüce, "Kentsel dönüşüm ve dayanıklılık sadece belediyenin değil, tüm toplumun ortak sorumluluğudur" vurgusu yaptı ve depreme hazır bir kentlerin inşası için "dönüşüm sorumluluğu" vurgusu yaptı.

"Sakarya’yı güçlü bir temelde inşa edeceğiz"

Belediyeler arası iş birliği kültürünün önemi, bölgesel koordinasyonun direnç kazanması başlıklarının konuşulduğu forumda Yüce, "Kentsel dayanıklılık stratejileri geliştirerek binalarımızı güçlendirerek, altyapının yenilenmesi ve toplumun bilinçlendirilmesi gibi kritik adımlarla, Sakarya’nın geleceğini daha güvenli bir temel üzerine inşa etmek için kararlılıkla ilerliyoruz. Bu sürecin başarısını sağlamak amacıyla yalnızca maddi altyapıyı değil, aynı zamanda toplumsal bilincin ve katılımın da sağlanması için projeler geliştiriyoruz. Kentsel dönüşüm, çalışma sürecimizin odak noktasında bulunuyor. Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı’nı kurarak, bu alandaki çabalarımızı hızlandırdık. Riskli bölgelerde yer alan binaları güvenli hale getirmek adına vatandaş-belediye iş birliği ile kentsel dönüşüm uygulamalarına başladık" dedi.

"Kentsel dönüşüm tüm toplumun ortak sorumluluğu"

Yüce, konut A.Ş ile kentsel dönüşüme bir adım attıklarını ve ailelerin güvenli, huzurlu bir çevrede yaşam sürmeleri için çalıştıklarını ifade ederek, "Ayrıca, deprem ve diğer doğal afetler karşısında bilincin artırılması için Dernekkırı Afet Yönetimi ve Eğitim Merkezi projemizi hızla hayata geçiriyoruz. Bu merkez, hemşehrilerimizin afet durumlarında doğru adımlar atabilmeleri için önemli bir eğitim kaynağı olacak. KONUT A.Ş projesiyle sadece konut inşası değil, aynı zamanda yaşam kalitesini en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen kapsamlı bir projedir. Ailelerimiz güvenli, huzurlu bir çevrede yaşamanın tadını çıkaracaklar. Ayrıca, projemizin çevresel sürdürülebilirlik prensiplerine uygun olarak tasarlanmış olması, doğaya saygımızın bir göstergesidir. Unutulmamalıdır ki, Kentsel dönüşüm ve dayanıklılık sadece belediyenin değil, tüm toplumun ortak sorumluluğudur" diye konuştu.