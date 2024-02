Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Amatörün geleceği, Büyükşehir’in desteği” temalı programda; amatör spor kulüp yöneticileri, sporcular, antrenörler ve hakemler ile bir araya geldi. Ahde vefa ödüllerini takdim edildiği programda, Balıkesir’de spora yapılan yatırımlara gıptayla bakıldığı ve Avrupa’da Balıkesir’in adının sıkça anılmaya başlandığı vurgulandı.

Balıkesir Valiliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde eski yeni yüzlerce sporcu bir araya geldi. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve Başkan Yücel Yılmaz, törende spor kulüplerine, milli ve amatör sporculara plaket ve ahde vefa ödüllerini takdim etti.

"İnsanların gıptayla baktığı tesislere kavuştuk"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın her yıl amatör spora büyük destekler sağladığını aktaran Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Metin Mengüç, “Başkanımız bizlere nakdi ve ayni olarak çok kez yardımlarda bulundu. Devletimizin ve belediyemizin yapmış olduğu tesislerle Balıkesir cazibe merkezi haline geldi. Türkiye’de bulunan 64 branşın 40 branşı Balıkesir’de yapılabiliyor. Her zaman gurur duyduğumuz, insanların gıptayla baktığı bir Ali Hikmet Paşa Spor Kompleksimiz oldu. Bize her türlü destek olduğu için Yücel Yılmaz başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Yeni yatırımlar yolda

2023 yılında 1 milyar 110 milyonluk yatırımlar gerçekleştirdiklerini söyleyen Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp ise, “Balıkesir Valiliğimiz ve Balıkesir Büyükşehir Belediyemizle yeni yatımlarımızı planlıyoruz. 25 bin de fazla sporcu şehrimize gelerek ekonomimize katkı sağlamıştır. Sporcu gençlerimizi her zaman düşünen Balıkesir Valimiz İsmail Ustaoğlu’na, Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’a nakdi ve ayni yardımları için teşekkür ederiz” diye konuştu.

"Avrupa Balıkesir’den bahsediyor"

Türkiye’de çok organizasyon yaptıklarını söyleyen Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, da, “Balıkesir’de kamu kurum ve kuruluşlarının ve Büyükşehir Belediyesi’nin uyumu kadar hiçbir ilde maalesef yok. Umarım bu uyum daha da ileriye taşınır. Diğer illerdeki belediyeler de spor konusunda ön plana çıkar. Balıkesir’de sporun her alanına dokunulmuş. Görüyoruz ki bunlarda vizyoner Başkan Yücel Yılmaz sayesinde oluyor. 25 yıldır ben spor camiasında böyle bir atmosfer görmedim. Triatloncular Avrupa’da her yerde Balıkesir’den bahsediyor” dedi.

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya konuşmasının sonunda spora büyük destek verdikleri için Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a ödül verdi.

"Ayrım yapmadan destek olduk"

Sporcudan antrenörüne hakeminden kulüp yöneticisine kadar herkesi selamlayarak konuşmasına başlayan Başkan Yılmaz, “Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak, valiliğimizle müdürlüklerimizle sporcularımızı ayırmadan ayrıştırmadan nasıl destek oluruz diye hep düşündük. Büyük ilçe küçük ilçe diye ayrım yapmadan branş fark etmeksizin bütün kulüplere, bireysel sporculara, Büyükşehir Belediyesi olarak büyük destekler verdik. Balıkesir, İstanbul’un 3 katı büyüklüğünde, Kocaeli’nin 6 katı büyüklüğünde birçok hizmete ihtiyaç duyan bir şehir, her yerine dokunmaya ve her işini yetiştirmeye çalışıyoruz. Neye dokunduysak marka oldu. İddia ediyorum; 10 yıl içerisinde her türlü branşta gençlerimiz madalyalar alacak, Balıkesir’in adını duyuracaklar. Valiliğimizle birlikte bizim de spora istikrarlı bir desteğimiz var, desteklerimiz de devam edecek. Sporcularımıza başarılar diliyorum” açıklamalarında bulundu.

"Balıkesir deyince aklımıza artık spor şehri de geliyor"

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ise, "Balıkesir deyince aklımıza; Kuva-yı Milli şehri geliyor, tarih geliyor, Zağnos Paşa geliyor, Karesi beyi geliyor, bir kültürün bir medeniyetin merkezi akla geliyor, tarım geliyor, hayvancılık geliyor ama şu salonu dolduran gençlerimizi de görünce artık bir spor şehri olduğu da aklımıza geliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çıktığı kalkınma yolculuğunda, medeniyet yolculuğunda olduğu gibi sporda da çok önemli yatırımların altına imza attık. Balıkesir Büyükşehir Belediyemizin ve kurumlarımızın yatırımlarını gördükçe gençlerimiz için çok daha umutluyuz. Yapılan bu yatırımlar sayesinde bu şehir daha nice Yasemin’ler, Feyzullah’lar, Ali’ler, İsmail Akçay’lar yetiştirecek. Yapılan tüm yatırımlar için Büyükşehir Belediye Başkanımızı tebrik ediyor, tüm sporcularımıza başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Sporcular tam kadro

Ahde vefa ödüllerinin verildiği ve başarılı sporcuların ödüllendirildiği törene; Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı (ASKF) Metin Mengüç, Yüzyılın atleti unvanıyla onurlandırılan Olimpiyat Şampiyonu İsmail Akçay, Milli Güreşçi Yasemin Adar, Milli Boksör Ali Eren Demirezen, Milli Güreşçi Feyzullah Aktürk ve yüzlerce sporcu katıldı.