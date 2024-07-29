Başkent Ankara’da dün gece düzenlenen bir konserde yaşanan izdiham sonucunda 9 kişi hayatını kaybetti. Konser, popüler bir müzik grubunun sahne aldığı ve binlerce kişinin katıldığı bir etkinlik olarak planlanmıştı. Ancak, konser alanında yaşanan izdiham sonucu trajik bir olay meydana geldi.

Olay, konser alanına giriş sırasında yoğun kalabalığın kapılarda sıkışmasıyla başladı. Güvenlik görevlilerinin müdahale etmekte zorlandığı anlarda, bazı kişilerin ezilme tehlikesi geçirdiği görüldü. Sağlık ekiplerinin olay yerine hızlı bir şekilde ulaşmasına rağmen, izdihamın yol açtığı yaralanmalar sonucunda 9 kişi yaşamını yitirdi.

Konser organizatörleri, yaşanan trajedi nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını belirterek, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Ayrıca, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığı ve güvenlik önlemlerinin gözden geçirileceği açıklandı.

Görgü tanıkları, olay anında büyük bir kargaşa yaşandığını ve birçok kişinin paniğe kapıldığını ifade etti. Yaşanan izdiham, konser alanındaki güvenlik protokollerinin yeterliliği konusunda da tartışmaları beraberinde getirdi. Yetkililer, benzer olayların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınacağını vurguladı.