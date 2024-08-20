Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunun fikstürü, Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen bir törenle belli oldu. İlk kez bu merkezde gerçekleştirilen fikstür çekimine, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, yönetim kurulu üyeleri ve kulüp temsilcileri katıldı. Bu sezon 16 takımın yer alacağı Basketbol Süper Ligi, 4 Ekim’de başlayacak ve normal sezon 19 Mayıs’ta sona erecek. İlk 6 sırada yer alan takımlar, doğrudan play-off'a katılma hakkı kazanacak.

Bu sezon, ligde ilk kez play-in formatı uygulanacak. Normal sezonu 7, 8, 9 ve 10. sırada bitiren takımlar arasında oynanacak play-in turnuvasıyla play-off'ta mücadele edecek son 2 takım belirlenecek. 7. ve 8. sıradaki takımlar arasında oynanacak maçın galibi, 7. sıradan play-off’a katılırken, mağlup ekip 9 ve 10. sıradaki takımların mücadelesinin galibiyle karşılaşacak. Bu maçın kazananı ise 8. sıradan play-off bileti alacak. Normal sezonu son iki sırada tamamlayan takımlar ise küme düşecek.

Ligin ilk hafta maç programı şöyle:

- Merkezefendi Belediyesi Basket - Mersin Spor

- Fenerbahçe Beko - Büyükçekmece Basketbol

- Anadolu Efes - Yalovaspor

- Türk Telekom - Galatasaray

- Bahçeşehir Koleji - Karşıyaka

- TOFAŞ - Beşiktaş

- Manisa Basket - Bursaspor

- Aliağa Petkimspor - Darüşşafaka