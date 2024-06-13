Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 2023-2024 sezonunun şampiyonu olan Fenerbahçe Beko, törenle kupasını aldı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, final serisinin dördüncü maçında A. Efes’i uzatmalar sonucunda 80-72 mağlup ederek seriyi 3-1 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ardından kupa töreni gerçekleştirildi. Seremonide ilk olarak A. Efes’e ikincilik ödülü verildi. Ödülü lacivert-beyazlı ekibin kaptanı Shane Larkin aldı.

Platforma daha sonra Fenerbahçeli oyuncular ve teknik heyet gelirken, madalyaları takdim edildi. Müsabakayı tribünden takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, maçın sona ermesiyle birlikte tören için parkeye indi ve şampiyonluk kupasını kaptan Melih Mahmutoğlu’na verdi. Şampiyonluk kupası Melih’in ellerinde yükselirken, oyuncular ve teknik heyet büyük coşku yaşadı.

MVP ödülü Hayes-Davis’in

Fenerbahçe Beko’nun ABD’li oyuncusu Nigel Hayes-Davis, play-off final serisinin En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülüne layık görüldü. Hayes-Davis, final serisinin dördüncü maçında kaydettiği 16 sayının 12’sini uzatma bölümünde atarak galibiyette ve şampiyonlukta önemli rol oynadı.