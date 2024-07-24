BASKF seçimleri öncesinde Başkan Adaylarından Çetin Yıldız, mevcut Başkan Osman Kılıç’ın etik olmayan bir tutum sergilediğini ve kurdukları paravan spor kulüpleri ile delege toplamaya çalıştığını iddia etti.

Seçim çalışmaları kapsamında İhsaniyespor Kulübü’nü ziyaret eden Başkan adayı Çetin Yıldız burada Bursa ve ilçelerinde ki spor Kulüplerinin başkan ve yöneticileri ile bir araya geldi.

PARAVAN KULÜP İDDİASI

BASKF’ye 240’a yakın kulübün üye olduğunu ve kulüplerinin çoğunun kendilerini desteklediğini söyleyen Yıldız, mevcut BASKF Başkanı Osman Kılıç’ın seçimleri kaybetme korkusu yaşadığını söyleyerek, “Son günlerde ilginç gelişmeler yaşanıyor. Osman Kılıç başkanın yeni delege topladığına yönelik ciddi iddialar var. 13 yeni kulüp kurulduğu söyleniyor. Binası olmayan, aktif sporcuları olmayan, resmi müsabakalara katılmayan tabela spor kulüpleri kurulduğunu duyuyoruz. Hatta Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne bu kulüpler için başvuru yapıldığını da öğrendik. Bu durum seçim ahlakıyla asla bağdaşmıyor. Bu yanlıştan acilen dönülmeli. Biz gerek TFF’nin, gerekse de Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın buna müsaade etmeyeceğini düşünüyoruz. Eğer Osman Kılıç, böyle bir yanlışa imza atarsa, gereken mücadeleyi vereceğiz. Bu duruma sessiz kalmayacağız. BASKF kongresinde paravan kulüplerin oy kullanmasına izin vermeyeceğiz. Paravan kulüp kurulmasına destek verenlerden de hesap soracağız” diye konuştu.

Osman Kılıç’ın bu gelişmeler sonrası adaylıktan çekilmesinin en doğru karar olacağını söyleyen Başkan Adayı Çetin Yıldız, “Bursa bir spor şehri, paravan kulüplerle oy devşirmek bu şehre bir haksızlıktır. Bu durum şehrimize ve bu şehre değer katan gerçek spor kulüplerine bir ihanettir. Osman Kılıç’a tavsiyemiz derhal adaylıktan çekilmesidir” şeklinde konuştu.

NEDEN İSTİFALARIMIZ İŞLEME ALINMADI?

BASKF’da ki Yönetim Kurulu Üyeliğinden Şubat ayında istifa etmesine rağmen, bu istifanın işleme alınmadığını da söyleyen Çetin Yıldız, “BASKF’ye Başkan Adayı olmam sebebiyle etik olarak görevimden istifa ettim. Ancak öğrendim ki Gençlik Spor İl Müdürlüğü kayıtlarında halen aktif yönetici olarak görülüyorum. Bu durumda olan diğer yönetici arkadaşlarımda var. BASKF’da ki hesap nedir? İstifaların neden işleme alınmadığı gün gelince ortaya çıkacak. Hiçbir şey gizli kalmayacak.”

İstifaların kabul edilmemesi üzerine istifaların geri çekileceğini söyleyen Yıldız, “İstifalarımız demek ki kabul görmemiş. Biz arkadaşlarımızla görüştük. İstifaları geri çekiyoruz. Seçimlere karar bizim imzamız olmadan bir adım atılamayacak. Bu konu da yine benim gibi Başkan Adayı olan Mustafa Beşer’le ortak mücadele edeceğiz” diye konuştu.