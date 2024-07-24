Osmangazi Belediyesi, yeni senaristlerin ortaya çıkmasını sağlamak ve Osmangazililere yeni bir hobi ve iş fırsatı sunmak amacıyla düzenlediği Senaryo Yazarlığı Atölyesi ile büyük ilgi gördü. Soğanlı Kültür Merkezi’nde düzenlenen atölyeye her yaştan Osmangazili katıldı. Atölyede, senaryo yazımı ile ilgili kavramlar, teknikler ve süreçler detaylı bir şekilde ele alınıyor.

Atölyenin en yaşlı üyesi, 77 yaşındaki emekli avukat Gürhan Gökbayrak, 53 yıllık meslek hayatındaki hatıralarını senaryolaştırmak istiyor. Gökbayrak, 19 Ocak 1971 yılında başladığı meslek hayatında 53 yılı geride bıraktığını ve hatıralarını yazmak için birkaç kez teşebbüste bulunduğunu, ancak istediği sonucu alamadığını belirtti. Osmangazi Belediyesi’nin düzenlediği atölyeyi gördüğünde hemen kayıt yaptırdığını ve derslerin hem öğretici hem de eğlenceli geçtiğini ifade etti. Eğitim bittikten sonra hatıralarını yazmaya başlayacağını söyledi.

Atölyenin en genç üyesi ise 16 yaşındaki lise öğrencisi Muhammet Ünsal. Ünsal, konservatuvarda okumak ve senaryo yazarlığı eğitimlerinin bu hayalini gerçekleştirme yolunda önemli katkı sağlayacağını belirtti. İlkokuldan beri tiyatro ile ilgilendiğini ve tiyatro metinleri ile sinema ve dizi senaryoları yazdığını ifade etti. Bu fırsatı sunduğu için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkürlerini iletti.

Senarist Derya Biçer, atölyeye beklentilerin üstünde bir talep olduğunu belirtti ve senaryo yazarlığına olan ilgiyi iletişim çağında olmamıza bağladı. Dijital platformların yaygınlaştığını ve senaryo yazarlığının popüler bir meslek olacağını söyledi. İnsanların kendilerini yazarak anlatmaya devam edeceğini ve sinema var oldukça senaryo yazarlığının da devam edeceğini ifade etti.