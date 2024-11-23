Balıkesir’de yaşanan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi teyakkuza geçti. Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ), Balıkesir İtfaiyesi ve zabıta ekiplerinin koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında 293 araç ve toplam 424 personel tarafından 20 ilçede toplam 502 ihbara anında müdahale edilerek sorunlar giderildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yaşanan kuvvetli sağanak yağışın oluşturduğu olumsuzluklara karşı teyakkuza geçti. Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ), Balıkesir İtfaiyesi ve zabıta ekiplerinin koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda vatandaşlardan gelen ihbarlara anında yanıt veriliyor. BASKİ’nin Edremit, Karesi, Bandırma, Gönen, Altıeylül, Susurluk, Manyas, Burhaniye ve Sındırgı şefliklerine yapılan 64’ü acil öncelikli olmak üzere toplam 502 ihbara anında cevap verilerek çözüme ulaştırıldı.

“Ekiplerimiz 20 ilçemizde teyakkuz halinde”

Balıkesir genelinde gece saatlerinden itibaren başlayan ve devam eden kuvvetli sağanak yağışlarla ilgili açıklama yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 20 ilçede tüm ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu dile getirdi. Akın “Kentimizde yaşanan kuvvetli sağanak yağışın olumsuzluklarına karşı ilgili tüm birimlerimiz, 20 ilçemizin tamamında teyakkuz halindedir. İhbar ve talepleriniz için 444 40 10 iletişim numarasından çağrı merkezimize ulaşabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

BASKİ, itfaiye ve zabıta ekipleri sahada

Kuvvetli sağanak yağışın oluşturacağı olumsuzluklara karşı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın talimatlarıyla ekipler sahada etkili bir çalışma yürütüyor. Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) 119 araç, 218 personel, 76 adet pompa ve ekipmanlarla su baskınlarını önlemek için 20 ilçede çalışma yürütüyor. 30 araç, 45 personel ile sahada çalışmalara katılan itfaiye ekipleri, 142 araç ve 155 personeli hazır kıta 7/24 itfaiye istasyonlarında acil müdahaleler için hazır bekliyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı 2 araç ve 6 personel de gelen ihbarlar ve yaşanması muhtemel olumsuz durumlar için sahada çalışmalarını sürdürüyor.

BASKİ ekiplerinden ihbarlara anında müdahale

Gümüşçeşme Mahallesi’nde BASKİ ekiplerinin çalışmaları sırasında incelemelerde bulunan BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk “Şehrin genelinde kanalizasyon hatlarıyla, yoğun yağmurlarda yağmur sularının tahliye edilmesi gerekiyor. Biz tüm ekibimizle, iş makinelerimizle sahadayız. Palyatif dokunuşlar yapıyoruz. Kalıcı çözümler için yağmur suyu iletim hatlarının yapılması lazım. İnşallah bunu da planladık, gerçekleştireceğiz.”dedi. Edremit’teki merkez mahallelerde yaşanan su baskınlarına müdahale eden BASKİ ekipleri, Kepsut ve Manyas’ta düzenli aralıklarla gerçekleştirdikleri mazgal ve kanalizasyon temizliklerini de sürdürüyor. Savaştepe’de iki ayrı noktada yaşanan soruna anında müdahale eden ekipler, Sındırgı Pazar yerindeki su baskınını da kısa sürede giderdiler. Edremit, Akçay, Susurluk, il merkezinde bulunan Gümüşçeşme Mahallesi ve Paşaalanı Mahallesi’nde yaşanan olumsuzlukları kısa sürede gideren ekipler, bir günde yapılan 502 ihbara anında cevap verdi.