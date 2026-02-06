Kadıköy'de, Osmanağa Camii'nde yaşanan alan yetersizliği ibadet eden vatandaşları her hafta aynı manzarayla karşı karşıya bırakıyor. Özellikle cuma namazlarında ve önemli günlerde büyük bir mağduriyet yaşayan cami cemaati; avlunun yetersiz kalması nedeniyle her cuma namazında sokak dışına ve bazı günler caddeye kadar taşan kilimler üzerinde namaz kılmak zorunda kalıyor. Kadıköy halkının daha geniş ve rahat bir ibadet alanına kavuşması amacıyla gündeme gelen yeni cami projesi ise yıllardır süren hukuki tartışmaların odağında yer alıyor. Konuya ilişkin hukuki süreç yıllardır devam ederken, cemaat tarafından Kadıköy'e yeni cami yapılması için dile getirilen talep ve çağrıların, belediye tarafından dikkate alınmadığı ortaya çıktı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın talebiyle gündeme gelen cami projesi, Kadıköy Belediyesi ile TMMOB Mimarlar Odası'nın açtığı davalar sonucu İstanbul 3. İdare Mahkemesi tarafından 30 Nisan 2025 tarihinde iptal edildi. İptal kararında ise, 'Cami yapılması planlanan alanın 400-500 metre yürüme mesafesinde Sultan III. Mustafa İskele Camii, Caferağa Camii, Kethüda Çarşı Camii ve Osmanağa Camii gibi birçok caminin bulunduğu, dolayısıyla bölgede ibadet alanı açısından bir yetersizlik olmadığı ve cami fonksiyonlarının Kadıköy Meydanı'ndaki trafik yoğunluğunu artıracağı' gibi gerekçeler yer aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı ve İstanbul Çevre ve Tarihi Eserleri Koruma Derneği tarafından bölge idare mahkemesine taşınan davada, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare Dava Dairesi, 15 Aralık 2025 tarihli kararıyla İstanbul 3. İdare Mahkemesi'nin verdiği iptal kararını kaldırdı. Karar üzerine Kadıköy Belediyesi son olarak, 20 Ocak 2026 tarihinde Danıştay'a temyiz başvurusunda bulundu.

'Yağmurlu ve rüzgarlı havalarda cemaat çok mağduriyet yaşıyor '

Kadıköy'de yaşadığını belirten Recep Tellioğlu, 'Vakit buldukça buradaki camilerde vakit namazlarını kılmaya çalışıyorum, fakat yoğunluk var. Osmanağa Camii çok eski asırlık bir camii, burada yeni toplum, yeni nesile geniş ve kapsamlı bir cami olsa çok daha iyi olacağı kanaatindeyim. Yağmurlu ve rüzgarlı havalarda cemaat çok mağduriyet yaşıyor. İnsanların ibadetini rahat bir şekilde yapması lazım' dedi.

'Kadıköy'de camiye bir ihtiyaç var, cami yapılmasını isteriz'

Kadıköy Osmanağa Camii'nde namazlarını kıldığını söyleyen bir diğer vatandaş ise, 'Özellikle cuma saatleri yetersiz oluyor. Kadıköy'de camiye bir ihtiyaç var, cami yapılmasını isteriz. Tüm İstanbul'un büyük camilere ihtiyacı var, inşallah içini dolduracak cemaate de ihtiyacı var. El birliği ile hepsinin üstünden geleceğimizi düşünüyorum' ifadelerini kullandı.

'Kadıköy'e büyük bir camii yapılması lazım'

40 yıldır Kadıköy'de esnaflık yaptığını aktaran Mehmet Yiğit de, 'Semtimize güzel bir cami olmasını isterim. Camiler cuma günleri doluyor ve dışarılara taşıyor. İnsanlar rahat namaz kılamıyor, Kadıköy'e büyük bir cami yapılması lazım. Biz de esnaf olarak cami yapılması için elimizden gelen her şeyi yaparız' diye konuştu.