Nilüfer Belediyesi yıkım ekipleri, Başköy Mahallesi’nde 2 bin 400 metrekare alanda faaliyet gösteren ruhsatsız depoyu yıkarak, kullanılamaz hale getirdi.

Nilüfer Belediyesi, tarım alanları üzerinde kaçak inşa edilen yapılarla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Vatandaş ihbarlarının yanı sıra saha çalışması da gerçekleştiren Nilüfer Belediyesi yıkım ekipleri, Başköy Mahallesi’nde imara aykırı depo tespit etti. Yasal süreçlerin başlatılmasının ardından 2 bin 400 metrekarelik yapı ile ilgili yıkım işlemi gerçekleştirildi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı işlem sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. İçerisinde malzemeler de bulunan yapı, iş makinesi yardımıyla kullanılamaz hale getirildi.