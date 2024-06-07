İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Çevre Haftası nedeniyle adliye bahçesine ağaç ve çiçek dikimi etkinliği gerçekleştirdi. Etkinliğe katılan Başsavcı Zafer Koç, “Bizler de ‘hepimizin bir dünyası var’ mottosuyla bu yıl çevre haftamızı kutluyoruz. Dünyamız hepimizindir ve tektir. Çevremizi korursak hep birlikte daha mutlu bir geleceğe kulaç atmış oluruz” dedi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı "Çevre Haftası" nedeniyle bahçesine ağaç ve çiçek dikimi etkinliği gerçekleştirdi. Anadolu Adalet Sarayı E blok dışındaki bahçede düzenlenen etkinliğe İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, Anadolu Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Kaya, Komisyon Başkan Yardımcısı Nihat Zincirli, Başsavcı vekilleri, savcılar ile anaokulu öğrencileri katıldı.

Başsavcı Zafer Koç ile Komisyon Başkanı Ahmet Kaya diktikleri ağaçlara can suyunu verdi. Ağaçların dikildiğine dair hatıra kartları da takıldı. Ardından adliye bahçesine anaokulu öğrencileri birlikte çiçekler dikildi. Başsavcı Koç ile Komisyon Başkanı Kaya çocuklarla sohbet ederek çiçek dikmelerine yardımcı oldu.

“Çevremizi korursak hep birlikte daha mutlu bir geleceğe kulaç atmış oluruz”

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, “Bizler de ‘hepimizin bir dünyası var’ mottosuyla bu yıl çevre haftamızı kutluyoruz. Adliyemiz bahçesinde de birer ağaç diktik, anaokulu öğrencilerimizle de çevremizi güzelleştirmek adına çiçek diktik. Ayrıca adliyemizde idari işler başsavcı vekilliğimiz ve müdürlüğümüz aracılığıyla değişik seminer, resim yarışması ve birçok etkinliğimiz yaşanmaktadır. Dünyamız hepimizindir ve tektir. Çevremizi korursak hep birlikte daha mutlu bir geleceğe kulaç atmış oluruz” dedi.