Marmara Denizi’nde İmralı Adası’nın güneyinde batan kuru yük gemisinin mermer yüklü olduğu bildirildi. 6 kişilik mürettabatın kimliğinin belirlendiği, bu isimlerin daha sonra açıklanacağı belirtildi. Marmara Denizi’nde hava durumunun geceye göre daha sakin olması dikkat çekti.

Balıkesir Marmara Adası’ndan dün akşam saatlerinde Gemlik’e mermer taşıyan Batuhan A isimli 69 metrelik gemi sabah saatlerinde İmralı Adası açıklarında batmıştı. Bölgeye ulaşın sahil güvenlik ve kıyı emniyeti ekipleri 6 mürettabatı araştırıyor. Helikopterler ise hava şartlarının olumsuzluğu yüzünden kaldırılamıyor.

Öte yandan Marmara Denizi’nde hava durumunun geceye göre daha sakin olduğu ifade ediliyor.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş da gelişmeleri Mudanya kriz merkezinden yönetiyor.