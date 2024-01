Batı Trakya Türklerinin 29 Ocak 1988’de gösterdikleri direnişin 36. yıl dönümü dolayısıyla Kocaeli’de program düzenlendi.

Yunan hükümetinin ayrımcılık politikaları uyguladığı Batı Trakya Türkleri, 29 Ocak 1988’de hak arama mücadelesi başlatmış, Türk olduklarını ve ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmek istemediklerini hep bir ağızdan tüm dünyaya duyurmuşlardı. Direnişin 36. yıl dönümü dolayısıyla Kocaeli’de anma programı düzenlendi. İzmit Antikkapı Salonu’nda yapılan protokol konuşmaları sonrasında tüm katılımcılar, Cumhuriyet Bulvarı güzergahını takip ederek, Fevziye Camii yanında bulunan Milli Kimlik ve Direniş Anıtı’na yürüdü. Burada 29 Ocak 1990 tarihinde gerçekleşen olaylar anılarak, anıta karanfil bırakıldı.

"Bu dava asla vazgeçilecek bir dava değildir"

Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Unutmamak gerekiyor, unutturmamak gerekiyor ve sürekli hatırlatmak gerekiyor. Allah, bir daha kimsenin başına getirmesin ama öyle bir şey olursa ben biliyorum ve inanıyorum ki aramızdan birçok kardeşimiz o isimlerden birisi olmaya namzettir, adaydır. Bu dava asla vazgeçilecek bir dava değildir. Ama ta eskilerden bize seslenen ve sözü zamanla, mekanla etkilenmeyen bir büyüğümüz var; Şeyh Edebali Hazretleri. Şeyh Edebali Hazretleri’nin çok güzel bir sözü var; ’Geçmişi olmayanın geleceği yoktur.’ Dolayısıyla geçmişte olup bitenleri hatırlamak, bir tarih şuuruna sahip olmak, geçmişte yapılanları, bayraklaşmış kimlikleri bilmek, hatırlamak, anmak bizim aslında geleceğimizin de teminatıdır. Orada ne olduğunu unutursak, olup bitenlerin sebebini hatırlamaz olursak nesillerimiz, çocuklarımız bunu bilmez olursa yarın bu coğrafyalarda tutunma imkan ve ihtimalimiz kalmaz. Bu kadar basit. Mevzunun özünde bu var. Asıl olan şuur bu, aklımızda kalması gereken bu. Kimliğimizi unuttuğumuzda, kim olduğumuzu unuttuğumuzda, bizim ne Anadolu’da, ne Batı Trakya’da ne Balkanların diğer coğrafyasında ayakta kalma şansımız yok" dedi.

"Her ne yaparsanız yapın asla sizlerden razı olmayacaklar"

"Bizim bu topraklar üzerindeki varlığımıza hiçbir zaman tahammül etmediler" diyen Büyükakın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan sonra da edecek değiller. Onların ajandalarında bizi bu topraklarda fazla görmek, buraya ait görmemek, burada bizi işgalci görmek damgası var. Siz istediğiniz kadar onlar gibi olduğunuzu ifade edin, onlara benzemeye çalışın, her ne yaparsanız yapın asla sizlerden razı olmayacaklar. Asla sizlere dair kanaatlerini değiştirmeyecekler. Ajandalarını her zaman takip edecekler. Bir gün bizlere ait olan bu topraklardan bu necip milleti atacağız diyecekler. İşte Sadık Ahmet’in dediği gibi ‘Türk olduğum için beni şu an hapse götürüyorlar.’ Biz de diyoruz ki, asla başaramayacaksınız."

"Biz orada hiçbir yeri dökmedik, kırmadık"

29 Ocak’ın önemli bir tarih olduğunu belirten İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa, "Hem 1988 hem de 1990, bu iki yılda da 29 Ocaklarımız bulunuyor. 29 Ocak 1988’te Gümülcine’de bir yürüyüş oldu. Buradaki 29 Ocak, barışçıl yollarla yapılan bir yürüyüştü. Biz orada hiçbir yeri dökmedik, kırmadık, orayı burayı talan etmedik. Biz orada sadece ‘Hayır, bu yapılan uygulamaların hepsi yanlıştır’ dedik. İşte bu şekilde 29 Ocaklar başladı" dedi.

Programa katılmaktan büyük bir onur duyduğunu ifade eden merhum Dr. Sadık Ahmet’in eşi Işık Ahmet, "29 Ocak 1988, Batı Trakya Türkleri için sadece bir tarih değil aynı zamanda bir direnişin, danışmanın ve bir mücadele ruhunun simgesidir. Bu özel gün Batı Trakya’da yaşayan Türk halkının özgürlüğüne, etnik kimliğine ve varlığına sahip çıkma kararlılığının bir ifadesidir. Ayrıca mevcut idarenin ‘Batı Trakya’da Türk yoktur’ iddiasıyla Türk derneklerinin kapatılmasına ilk kez 10 binden fazla Trakya Türkünün Gümülcine’de demokratik olarak bir araya geldiği ve ‘Biz Türk’üz, Türk doğduk ve Türk öleceğiz’ haykırışıdır" şeklinde konuştu.

Programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şube Başkanı Yüksel Öztürk, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, MHP Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, BBP İl Koordinatörü Metehan Küpçü, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Batı Trakya Türklerinin hakları için yoğun mücadele etmiş merhum Dr. Sadık Ahmet’in eşi Işık Ahmet ve kızı Funda Ahmet, Batı Trakya Türkleri derneklerinin yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.