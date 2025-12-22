İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15-21 Aralık’ta il genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan, kullanan ve sevk edenlere yönelik çalışma yürüttü. Belirlenen tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlarda, 15 bin 2 uyuşturucu hap, 1 kilo 309 gram bonzai, 492 gram esrar, 61 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 45 gram metamfetamin, 31 gram amfetamin, 5 gram kokain, 158 sentetik ecza, 4 kök kenevir ve 2 hassas terazi ele geçirildi. 133 olayla ilgili 155 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelilerden 138’i serbest bırakıldı, 4’ü adli kontrol şartıyla salıverildi. Adliyeye sevk edilen 10 zanlı ise tutuklandı.

Gözaltındaki 3 şüphelinin ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.