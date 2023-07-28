Batı Trakya Türklerinin hakları için verdiği mücadeleyle tanınan merhum Dr. Sadık Ahmet’in hatırasını yaşatmak adına Kocaeli’de anıtı yapıldı.

Yunanistan’daki Türk toplumunun haklarını savunmak için büyük mücadele veren Dr. Sadık Ahmet, vefatının yıl dönümünde rahmetle anılıyor. Sadık Ahmet’in anısının yaşaması için daha önce inşa edilen yaya üstgeçidine “Dr. Sadık Ahmet Üstgeçidi” ismini veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu kez de hatırasını yaşatmak için anıt inşa etti. Anıt üzerinde Dr. Sadık Ahmet’in hayatını konu alan yazı, resmi, Batı Trakya’nın haritası, kendisine ait olan cümleleri ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Batı Trakya Misak-i Milli Sınırları İçindedir” yazısı yer alıyor. Anıt, 29 Temmuz Cumartesi günü saat 18.00’de İzmit Doğu Kışla Parkında düzenlenecek olan törenle açılacak.