Gelir İdaresi Başkanlığı, depremlerin yol açtığı ekonomik kayıpların telafisi amacıyla getirilen ek "Motorlu Taşıtlar Vergisi" (MTV) tahsiline ilişkin esasları belirledi. 7456 sayılı yasa ile yürürlüğe konulan düzenleme, Resmi Gazete'de bugün yayımlandı.

Yeni getirilen düzenlemeye göre, söz konusu yasanın yayım tarihinden itibaren sicilde kayıt ve tescilli bulunan taşıtlar ile 31 Aralık 2023 tarihine kadar ilk defa tescil edilecek taşıtlar, bir defaya mahsus olmak üzere, 2023 yılı için tahakkuk ettirilen MTV tutarı kadar ek MTV'ye tabi olacak.

Ek MTV, iki eşit taksitte ödenecek. İlk taksit, ilgili kanunun yayımlandığı ayı takip eden ayın sonuna kadar ödenmeli, ikinci taksit ise 2023 yılının Kasım ayı sonuna kadar ödenmelidir.

Ancak, söz konusu düzenleme kapsamında sicile ilk defa kayıt edilecek olan taşıtların ek MTV'si, bu taşıtların MTV'siyle birlikte peşin olarak tahsil edilecektir.

Ödemelerin yapılmaması durumunda, taşıtların trafikten çekilmesi, hurdaya çıkarılması veya yurt dışına çıkarılması gibi işlemler yapılamayacak. Aynı şekilde, taşıtın satışı veya devri sonrasında ek MTV'nin mükellefini değiştirmeyeceği belirtildi.

Ancak mücbir sebep hâli ilan edilen bölgelerde deprem tarihi itibarıyla tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle hasar gören binaların sahiplerine ait taşıtlar, ağır hasarlı taşıtlar ve depremde eşi veya birinci derece kan hısımlarını kaybeden mükelleflere ait taşıtlar, ek motorlu taşıtlar vergisinden istisna tutulacak.

Yapılan bu düzenlemeyle birlikte, depremlerden kaynaklanan ekonomik etkilerin hafifletilmesi ve telafisi amacı güdülen ek MTV ödemeleri, belirlenen esaslara göre gerçekleştirilecektir.