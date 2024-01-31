Balıkesir Üniversitesinde faaliyet gösteren BAÜNDAK, Hafif Arama ve Kurtarma Eğitimini başarıyla tamamladı. AFAD eğitmenleri tarafından verilen eğitimde başarılı olan BAÜNDAK üyelerine belge ve hediyeleri taktim edildi.

Balıkesir Üniversitesi bünyesinde; doğal afetler, diğer arama kurtarma operasyonları ve acil durumlarda müdahalelerde bulunmak üzere akademik ve idari personel ile öğrencilerin katılımı ile kurulan Balıkesir Üniversitesi Doğal Afetler Arama Kurtarma ekibi (BAÜNDAK), “Hafif Arama ve Kurtarma Eğitimini” başarıyla tamamladı.

AFAD çevrim içi gönüllülük eğitimlerini tamamlayan BAÜNDAK ekibi, AFAD eğitmenleri tarafından yüz yüze verilen iki aşamalı teorik ve pratik “Hafif Arama ve Kurtarma Eğitimini” de tamamladı. Teorik ve uygulamalı eğitimleri tamamlayarak akreditasyon başvurusunda bulun BAÜNDAK ekibi, afet ve acil durumlarda ihtiyaç halinde AFAD ile koordineli olarak hizmet verecek. BAÜN Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde eğitimlerin tamamlanmasının ardından, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Mustafa Cem Hamzaoğlu’nun da katılımıyla gerçekleştirilen kapanış toplantısında, AFAD eğitmenlerine teşekkür ederek hediye takdim edildi.