Kültürel etkinlikler ve doğa sporları dalında adını dünyaya duyuran bu şirin Karadeniz kentinde hayatınızın en geniş tarihi gezilerinden birine açılmak da ayrıca mümkün.

Bayburt’ta Nereleri Gezebilirim?

Şehir içi ulaşımda sunduğu kolaylıkla gezilerinizi konforlu kılan kentte mutlaka görmeniz gereken bazı lokasyonları şunlar oluşturuyor:

Klasik ev mimarisiyle dikkat çeken Aydıntepe Yeraltı Şehri

Sıcak yaz aylarının serin mekanı Helva Buz Mağarası

Tarihi İpekyolu ve Korgan Köprüsü

Kent merkezine bekçilik eden Tarihi Saat Kulesi ve Bayburt Kalesi

Kent tabiatının kalbi Aslandağı ve Sarıkaya Şelaleleri

Tabiat aktivitelerine olanak sunan Balıklı Göl ve Atlı Göl

Ödüllü müzesi Baksı’da bir müzenin çok ötesinde, ultra sosyal bir dünya sunan Bayburt, pek çok ünlü düşünürün memleketi olmakla da ünlü bir kent. Bayburt tatiliniz sırasında ziyaret etmekten hoşnut olacağınızı düşündüğümüz rotaların başında Dede Korkut, Şehit Osman ve Sünür Kutlu Bey’e ait türbeler geliyor. Yerli e yabancı turistlerin akınına uğrayan bir diğer adres ise tarihi açıdan büyük öneme sahip Kop Şehitliği.