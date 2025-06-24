Sosyal medya hesabından olayı eleştiren Bayhan, "İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki kliniklerin üst bölümünde yer alan ekranlar çalışıyor olsa, sıra bekleyen hastalar ve hasta yakınları sıralarını buradan takip etse ne güzel olur değil mi? Bir de bizim insanımızın araya girme telaşı, kapıya ne kadar yakın beklese sanki daha çabuk sıra gelecek yaklaşımı da ilave olunca sıra beklemek eziyete dönüşüyor. Sonuç; ne teknolojiyi kullanarak çözüm üretiyoruz ne de doğal akışında bırakarak çözüm üretiyoruz. Zaten ne kendimize ne de başkasına saygı duymuyoruz, yaşayıp gidiyoruz işte!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: HABER MERKEZİ