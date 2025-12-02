Bilecik’in Bayırköy beldesinde deforme olan caddeler yenileniyor.

Bayırköy beldesinde İnönü Caddesi üzerinde deforme olan yollarda yürütülen yenileme çalışmalarını Belediye Başkan Vekili Seval Çiçek yerinde inceledi. Bayırköy Belediyesi ekipleri, İnönü Caddesi’nde bozulan yol zemininde yenileme ve tadilat çalışmalarına başladı. Çalışmaları sahada takip eden Bayırköy Belediye Başkan Vekili Seval Çiçek, ekiplerden bilgi alarak ustalara kolaylıklar diledi. Çiçek’in ziyaretinin ardından çalışmaların kısa sürede tamamlanarak cadde trafiğinin daha konforlu hale getirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Belediye Başkan Vekili Seval Çiçek, "Vatandaşlarımızın güvenli ve konforlu bir ulaşıma kavuşması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.