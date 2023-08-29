30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde atölyelerde Türk bayrağı üretimi son sürat devam ediyor. Atölyeler binlerce bayrak siparişini yetiştirmek için çift vardiya çalışmaya başladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı yarın tüm Türkiye’de coşkusu yaşanacak. Dört bir taraf Türk bayraklarıyla donatılacak. Bu kutlu gün öncesinde bayrak atölyelerinde Türk bayrağı üretimi tüm hızıyla sürüyor. Atölyeler bayrak siparişlerini yarına yetiştirebilmek için bu gece sabaha kadar çalışacak.

Bayrak atölyesi işletmecisi Ekrem Bitmez, binlerce bayrak siparişi aldıklarını ve yetiştirmek için yoğun bir tempoyla çalıştıklarını söyledi.

“Bayrakları yetiştireceğiz”

Farklı boyutlarda bayrak ürettiklerini söyleyen Bitmez, “Günde büyük ebatlarda 50-60 adet, 2 bin ila 4 bin arasında küçük boyutlarda üretim yapıyoruz. Talep çok yoğun. Bugün bayrakları yetiştiriyoruz. Yarın her yerde Türk bayraklarını görebilirsiniz. 30 Ağustos’a özel yüklü miktarda bayrak yapıyoruz” dedi.