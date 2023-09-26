Türkiye'nin ilk milli SİHA-İHA sistemlerinin ve ilk milli insansız savaş uçağı Bayraktar’ın mimarı, Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde (DEÜ) düzenlenen etkinliğe katıldı. Geleceğin akıllı uçan mobiliteler ile olacağını kaydeden Bayraktar, gençlere de önemli mesajlar vererek, "Engel ne kadar büyük olursa olsun, doğruluktan ayrılmayın" çağrısında bulundu.İZMİR (İGFA) - Türkiye’nin ilk ve tek havacılık ve uzay teknolojileri Festivali’ne bir gün kala, Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye’nin ilk milli SİHA-İHA sistemlerinin mimarı Selçuk Bayraktar, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde düzenlenen Milli Teknoloji Hamlesi’nin Bayraktarı Selçuk Bayraktar DEÜ’de’ isimli etkinliğe katıldı.

Yoğun bir katılımın olduğu programa Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar,AK Parti Milletvekili Eyüp Kadir İnan, DEÜ Rektör Yardımcıları ve akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

Sabancı Kültür Sarayı’ndaki etkinlik DEÜ Konservatuvar dinletisi ile başladı. Ardından ‘Milli Teknoloji Hamlesi’nin Bayraktarı: Selçuk Bayraktar’ adlı kısa film ve DEÜ Elektronik Malzemeler Üretim ve Uygulama Merkezi’nde (EMUM) Selçuk Bayraktar ismi verilen İnce Film Laboratuvarı tanıtım videosu gösterimi gerçekleştirildi.

Rektör Hotar, Selçuk Bayraktar ve beraberindekiler daha sonra İzmir’in ve Ege Bölgesi’nin İlk ‘Formula Student’aracı ‘DFR-1 Efes’i üreten,ilk yarışı olan “Formula Student Romania 2023’ten 3 ödülle dönen IEEE DEU PELS Formula Racing Team ve DEÜ Mühendislik Fakültesi’nde 2003 yılında üretilip güncellenen elektrikli araçları üreten Solaris Güneş Arabaları ekibi ile bir araya gelerek sohbet etti.

HAYALDİ GERÇEK OLDU

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Selçuk Bayraktar’ın; milli savunma sanayinin gelişmesinde, güçlenmesinde ve bugünlere gelmesindeöncülük eden CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan’ın çizdiği vizyonu takip eden bir isim olduğunu belirtti.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Türkiye, son 20 yılda kabiliyetlerini keşfederek, gençlere ve milli değerlere yatırım yaparak önemli yol kat etmiştir. Sayın Selçuk Bayraktar gibi başarılı insanlarımız, ülkemizi küresel ölçekte temsil etmektedir. Gönlü zengin milletimiz de kendi evlatlarını bağrına basmaktadır. İnsansız hava aracı teknolojilerini geliştirmek ve bunu ihraç edebilmek muazzam bir başarıdır. Geçmişte böyle bir şeyi bırakın yapmayı; hayali bile çok uzaktı. Esas başarı, özgüveni yüksek, bilgili ve donanımlı insanları topluma kazandırmaktır. Türkiye Yüzyılı’nınidelojik arka planı zaten budur. Sayın Bayraktar’da bu sürecin emektarıdır” ifadelerini kullandı.

‘YARININ TEKNOLOJİSİNE BUGÜNDEN HAZIRIZ’

Düzenlenen etkinlikte katılımcılara seslenen Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, “Baykar’daki milli ve insansız hava araçları mücadelesi ve milli teknoloji hamlesi seferberliğinden söz etti. Şuan dünyadaki en iyi teknolojileri ürettiklerini ifade eden Bayraktar, "Bayraktar olarak, 2005 yılında milli ve özgün çalışmaları ve ilk prototiplerin yapımına başladık. Ülkemizin yüksek teknolojiye büyük ihtiyacı vardı, Bundan dolayı büyük sıkıntı içindeydik. Dışarıdan da alamıyor, alsak bile kısıtlamalar geliyordu. Bayraktar TB2’nin, Akıncı TİHA’nın uçuş serüveni bu şekilde başladı” dedi.

DÜNYADA OYUN KURUCU OLDUK

Geleceğin akıllı uçan mobiliteler ile olacağını kaydeden Selçuk Bayraktar, “Cumhuriyetin 100’üncü yılında ülkemizin kendi üretimi olan Bayraktar Kızılelma’yı hazırladık. 2022’de ilk uçuşunu gerçekleştirdik. Kızılelma, dünyada insansız savaş uçaklarını, bizim oyun kurucu olduğumuzu müjdeleyen bir uçuştu. Dünya havacılık tarihinde ilktir. Tüm yaptığımız işlerde aidiyetlik. Milli teknoloji serüvenimizde yol yürüdüğümüz arkadaşlarımıza kendinden öte aileni, cemiyetini, milletini, tüm insanlığın faydasını gözeterek çalış. Bunu yaparken, dosdoğru şekilde yaparsan, insanlığına faydalı olacak şekilde gayretini gösterirsen, bugünün değil yarının yarışına hazırlanırsan, dünyanın en iyisini yapabilirsin, buna inanın. Bizim sırrımız budur” diye konuştu.

KIZILELMA MEDENİYETİMİZİN ÜLKÜSÜDÜR

Baykar’ın ülkemizin geleceği olan insansız hava araçlarına yatırım yaparak dünyanın en iyisi olmak için çalıştıklarını kaydeden Selçuk Bayraktar, “Kızılelma medeniyetimizin çok eskiye dayanan bir ülküsü. Bizim bu alanda çalışmaya başladığımız ilk günden bu yana hedefimizdi. Ülkemizin ilk insansız savaş uçağıdır. Dünyadaki birkaç prototipinden biri, geliştirme çalışmalarına devam ediyoruz. 2024’te de ülkemizin ve dünyanın hizmetine sunacağız” şeklinde konuştu.