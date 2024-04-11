Ramazan Bayramı’nda harçlıkları toplayan çocuklar soluğu Kültürpark’ta aldı. Çocuklar, dönme dolaptan gondola, çarpışan arabalardan atlıkarıncaya gönüllerince eğlendi.

Ramazan Bayramı’nı Bursa’da geçiren aileler Kültürpark’a akın etti. Dönme dolaptan, gondola, çarpışan arabalardan atlıkarıncaya binen çocuklar bayramda gönüllerince eğlendi. Adrenalin tutkunu yetişkinler ise bindikleri oyuncaklarda çığlıklar atarak o anların heyecanını yaşadı. 7’den 70’e her kesimden insanın akın ettiği lunaparkın renk cümbüşü havadan da görüntülendi. Bayram harçlıklarını alan çocuklar ve aileleri gecenin ilerleyen saatlerine kadar ışıltılı dünyada doyasıya eğlendi.

Bayram harçlıklarını toplayan çocuklar çok heyecanlı olduklarını dile getirirken, hangi oyuncağa bineceklerine karar veremediklerini söyledi.