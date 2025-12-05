Süleymanpaşa ilçesinde bulunan 50. Yıl Ortaokulu’nda yıllarca özveriyle görev yapan Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Cafer Akar için anlamlı bir veda töreni düzenlendi. Okul Müdürü Dilek Baştürk Türksoy’un çiçek ve plaket takdim ettiği Akar’a tüm okul fedakâr çalışmaları için teşekkürlerini iletti. 38 yıllık öğretmen Akar vedalaşmak üzere okul koridoruna çıktığında öğrenciler koridor ve merdiven boyunca sıralanarak öğretmenlerini alkışlarla uğurladı. Alkışlar eşliğinde koridorda yürüyen Akar’a öğrenciler okul çıkışında açtıkları "Güle güle öğretmenim" pankartlarıyla duygulu bir sürpriz hazırladı. Akar, kendisi için hazırlanan veda programında duygusal anlar yaşadı.

65 yaşındaki Cafer öğretmen, okulundan emekli olmanın mutluluğu ile burukluğunu aynı anda yaşadığını belirterek, "Bir öğretmen için en büyük gurur, öğrencisinin adım adım geliştiğini görmektir. Sizlerin başarılarını izlemek hayatımın en değerli ödülü oldu. Bu süreçte dayanışma içinde çalıştığım tüm meslektaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyorum. Siz değerli öğrencilerime de başarılar diliyorum. Hoşça kalın" dedi.