SGK Uzmanı İsmail Sevinç, katıldığı canlı yayında emekli ikramiyesine gelecek zam konusunda net bir tahminde bulundu.

Uzman Sevinç, şu ifadeleri kullandı:

"Bu hafta Sayın Bakanın açıklamaları vardı. O açıklamalarda özellikle ikramiye konusuna değindi. İkramiye ile ilgili bir çalışma yürüttüklerini ve Maliye Bakanlığı ile yapacakları görüşme sonucunda netleştirmek istediklerini belirtti. Ancak, emeklilerin diğer beklentilerine dair net bir cevap alamadık. 2018 yılında emeklilere ikramiye ödemesi yapıldı. Başlangıçta 1000 TL olarak belirlenen bu ikramiye, zamanla 1100 TL'ye yükseltildi ve 2023 yılında 2 bin liraya çıkarıldı.

Emekli ikramiyesi sabit bir rakam olduğundan, eğer artırılmazsa değeri zamanla azalır ve önemini yitirebilir. Bu nedenle, düzenli bir şekilde artırılması gerekebilir. Örneğin, emekli maaşları gibi TÜFE'ye endekslenerek düzenli artışlar sağlanabilir.

YÜKSEK MALİYETLERDEN KAÇINIYORLAR

Emekli ikramiyesine ilişkin dalgalı bir seyir görüyoruz. Maliye Bakanlığı, bu konuda öncelikle maliyetleri göz önünde bulunduruyor. Büyük maliyetlere karşı temkinli bir tutum sergileniyor.

3 BİN TL OLASILIĞI DAHA YÜKSEK

3 bin TL gibi bir beklenti var, %50 artırarak. 3 bin TL olasılığı daha güçlü görünüyor. Eğer hiçbir şey verilmeyecekse, bu rakam 5 bin TL'ye de çıkarılabilir. Ancak bu durumda maliyetler 90 milyar TL gibi yüksek bir seviyeye ulaşıyor. Bu da Maliye Bakanlığı'nı zorluyor.

Kamuda, düşük ikramiyeler veriliyor. Kamu işçilerine, maaşlarının tutarında 4 maaş ikramiye veriliyor. Örneğin, 35 bin lira maaş alan bir kişi, 140 bin lira ikramiye alıyor. En azından emekli ikramiyesinin bir maaş tutarında olması gerekir, örneğin 10 bin TL. 20 bin TL, bir miktar anlam ifade edebilir.

Bin TL'lik bir artışın aslında emeklilerin talepleriyle çok uyumlu olduğunu düşünmüyorum. 2018'de bin TL ile İstanbul'da ortalama bir ev kiralayabiliyordunuz, şimdi 3 bin TL ile aynı şeyi yapabilir misiniz? Benzin fiyatı 5,5 liraydı, şu anda ise 44 lira. Bu, 8 katına çıktı. Dolayısıyla, aslında reel olarak 8-10 kat artması gerekir."