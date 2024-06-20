Yıldırım Belediyesi, Kurban Bayramı’nın sona ermesi ile birlikte ilçede hummalı bir temizlik çalışması başlattı. Yıldırım Belediyesi Temizlik ve Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler başta kurban kesim alanları olmak üzere ilçenin dört bir yanında titiz bir çalışma yürütüyor.



Kurban Bayramı öncesinde ilçede bulunan ibadethaneler ve kurban kesim alanında temizlik ve dezenfekte işlemlerini tamamlayan Yıldırım Belediyesi, bayramda da hijyen tedbirlerini elden bırakmadı. İlçenin dört bir yanında personeller görevlendirirken, vatandaşların steril bir ortamda kurban kestirebilmesi için kesim alanında da hijyen kurallarına azami seviyede dikkat edildi.

Kurban Bayramı’nın son gününde ise bayram için alınan tedbirlerin son aşamasına geçildi. Kurban kesim alanının temizlenmesi için yoğun bir çalışma başlatılırken, genel temizliğin ardından ilaçlama yapıldı.



Yıldırım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri kurban kesim alanı haricinde sokak ve cadde temizliklerini de sürdürdü. İlçe genelinde yürütülen temizlik çalışmaları çerçevesinde 16 kepçe, 43 kamyon, 13 süpürge aracı, 42 tanker, 28 çöp aracı ve toplamda 536 personel ile Yıldırım’da bulunan 71 mahallede geniş çaplı temizlik yapıldı. Ayrıca 444 16 02 numaralı Yıldırım Belediyesi İletişim Merkezi’ne gelen çağrılar yanıtlanarak, bırakılan kurban atıklarının oluşturduğu kötü kokunun giderilmesi için çöp konteynerleri yıkandı.