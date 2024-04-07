İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda Ramazan Bayramı tatili için yollarda yaşanan yoğunluğa yönelik açıklama yaptı. Bakan yerlikaya paylaşımında 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 1047 vatandaşın da yaralandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

9 günlük Bayram Tatili için yolculuklar başladı. Emniyet ve jandarma trafik ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri alıyor, denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor. Bayram tatilinin 1. günü 6 Nisan 2024 Cumartesi tarihinde 24 saatlik sürede: 651 trafik kazası meydana geldi.

411. 588 araç denetlendi.

19.654 araca hız ve radar işlemi,

37.130 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bayram tatilinin ilk günü trafik kazalarında maalesef 9 vatandaşımız hayatını kaybetti.

1047 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkarmayalım: HAYATLA YARIŞILMAZ!