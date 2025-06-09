Edinilen bilgilere göre, Antalya istikametinden Kemer yönüne seyir halinde olan bir otomobil, "girilmez" levhasına rağmen sağ şeritten sol şeride dönmeye çalıştı. Hatalı dönüşe hız ihlali de eklenince, motosikletle çarpışma yaşandı.

Kazada motosiklet sürücüsü M.K. (20) ve arkasında yolcu olarak bulunan A.N.B. (21) olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı kazada otomobilde ve diğer bir motosiklette bulunan dört kişi ise çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi. Bakan Yerlikaya, " Her zaman ifade ettiğimiz gibi… Yollar bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. " ifadelerini kullandı.