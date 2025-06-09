Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu’na (Freedom Flotilla Coalition–FFF) ait "Madleen" adlı gemi, daha seferine başlar başlamaz Tel Aviv yönetimi tarafından tehdit edildi. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, geminin Gazze’ye varmasına izin verilmeyeceğini belirterek, geminin rotasından dönmesi gerektiğini açıkladı.

Katz, orduya gemiyi durdurmak için “gerekli tüm önlemlerin alınması” talimatını da verdi. Bu açıklamaların ardından bölgede internet bağlantısı da kesilmeye başlandı.

Uluslararası kamuoyu, Madleen’e yönelik olası bir müdahalenin açık bir hukuk ihlali olacağı görüşünü dile getirirken, İsrail ise bu gemiye müsaade edilmesinin Gazze’ye yönelik yeni yardım filolarının önünü açabileceğini ileri sürdü.

Madleen'e baskın!

03.15 1 Haziran'da yola çıkan ve 12 aktivistin bulunduğu gemi ile irtibat kesildi. Özgürlük Filosu Koalisyonu, İsrail ordusu'nun Madleen'e müdahale ettiğini bildirerek, "Madleen ile irtibat kesildi. İsrail ordusu gemiye çıktı. Madleen gemisindeki gönüllüler, İsrail ordusu tarafından kaçırıldı" dedi.

Aktivistler ülkelerine gönderilecek

19 Mayıs’ta İsrail, Gazze Şeridi’ne insani yardım taşımayı hedefleyen Madleen gemisinin İsrail limanına yönlendirildiğini ve gemide bulunan aktivistlerin ülkelerine iade edileceğini açıkladı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, geminin Gazze kıyılarına yaklaşık 185 kilometre mesafede durdurulduğu belirtildi. Ayrıca gözaltı anlarına ilişkin bir video yayımlandı.

Gemide kimler var?

Gemide, Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad olmak üzere 12 kişi bulunuyor.

2,3 milyon Filistinli insani bir felaketle mücadele ediyor

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana şiddetli saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, hastane, okul ve yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırları da hedef alıyor. İsrail'in, Gazze'ye ilaç ve insani yardım girişini kısıtlayan ablukası nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon Filistinli insani bir felaketle mücadele ediyor. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 55 bin Filistinli hayatını kaybetti ve 126 bin kişi yaralandı.