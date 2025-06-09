Yapılan açıklamada, geçtiğimiz yılın Ramazan ve Kurban Bayramı tatilleriyle, 2025 yılı Ramazan Bayramı tatili süresince Türkiye genelinde meydana gelen trafik kazalarında toplam 509 vatandaşın hayatını kaybettiği bildirildi.

Valilik, trafik kazalarının büyük ölçüde sürücü hatalarından ve kural ihlallerinden kaynaklandığını belirtti. Açıklamaya göre, söz konusu kazalarda 577 kural ihlali tespit edildi. Sosyal medya üzerinden paylaşılan mesajda, "Geçen yılki Ramazan ve Kurban Bayramı tatilleriyle, bu yılki Ramazan Bayramı tatilinde ülke genelinde meydana gelen trafik kazalarında maalesef 509 vatandaşımız hayatını kaybetti. Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Uyalım ki; yolun sonu bayram olsun." ifadeleri kullanıldı.