Bayramın ilk dört günü olan arefe, cuma, cumartesi ve pazar günlerinde Türkiye genelinde toplam 2.960 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 32 vatandaş hayatını kaybederken, 4.817 kişi ise yaralandı.

Sadece bayramın üçüncü günü olan pazar günü gerçekleşen 722 trafik kazasında 6 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, 1.227 kişi ise yaralandı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada,

“Yolların kuralı olur, kralı olmaz” diyerek sürücüleri trafik kurallarına uymaya davet etti. Trafik ekiplerinin bayram boyunca denetimlerini artırdığını belirten Yerlikaya, ilk dört günde Emniyet ve Jandarma Trafik ekipleri tarafından toplam 1 milyon 912 bin 720 aracın denetlendiğini açıkladı.

Denetimlerin ceza yazmak için değil, kazaları önlemek ve can kayıplarını en aza indirmek amacıyla yapıldığını vurgulayan Bakan Yerlikaya, “Bir anlık hız, bir ömürlük pişmanlık. Yaşama tutun” ifadeleriyle uyarısını yineledi.