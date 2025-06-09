

Edinilen bilgiye göre Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi üzerinde bisikletiyle seyir halinde olan Semih İ.(38) bir anda dengesini kaybederek düştü. Yaralanan genç, yakınları özel otomobille İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan tedavisinde 1,98 promül alkollü olduğu tespit edilen şahsa, trafik ekipleri tarafından 10 bin TL para cezası kesilirken, ehliyetine de 6 ay el konuldu. Ayrıca kalçasında kırık olan şahıs, ortopedi servisine yatırıldı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ÖZNUR DEDE