Bilecik’in Bozüyük ilçesinde vatandaşlar kurban kesiminin ardından kurban etlerine kıyma çektirmek için kasapların yolunu tuttu.

Geçtiğimiz Kurban Bayramlarında olduğu gibi bu bayramda kasaplar yoğun çalıştı. Kurban ibadetini yerine getiren vatandaşlar etlerini maddi durumu yeterli olmayan kişilere dağıtırken, geri kalan etleri kıyma çektirmek için kasaplara gittiler.

Bozüyük’te kasaplık yapan Burak Döz, "Malum Kurban Bayramı, bu senede yoğun çalışıyoruz. Kıyma çektirmek isteyen vatandaşlar, bayramın ilk 3 günü burada çok uzun kuyruklar oluşturdu. Bugün bayramın 4. günü ve hala yoğun çalışmamız devam ediyor. Çok yorulduk. Sadece kıyma çekmedik, buraya hayvanı işlemeye getirende oldu, sucuk yaptırmak isteyende oldu. Çok şükür kazasız belasız atlattık” dedi.