“İNEGÖL HALKI SANDIKLARA KOŞMAMIŞTIR”

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan MHP İnegöl İlçe Başkanı Uğur Bayram, “28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde CHP'nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu İnegöl'de 56.236 oy aldı. Üst düzey propagandaya ve siyasi kaosa rağmen Ekrem İmamoğlu İnegöl'de 10.486 oy aldı. CHP üyelerinin yüzde 41’i ise sandığa dahi gitmedi. Koparılan onca fırtınaya rağmen Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı desteğin beşte birini dahi alamadı. Fakat CHP İnegöl İlçe Başkanı "İnegöl halkının sandıklara koştuğunu" iddia ediyor. İnegöl'de 220 bin seçmenden sadece 10.486 seçmen sandığa gitmiştir. Bu da ortalama yüzde 5 yapar. CHP'yi destekleyen vatandaşlarımıza büyük saygı duymakla beraber şunu söylemek istiyorum ki CHP İnegöl İlçe Başkanının dediği gibi İnegöl halkı sandıklara koşmamıştır. Bahar havasına göz kırpan bir pazar günü İnegöl halkı, ramazan ayının vermiş olduğu mahmurlukla Ekrem İmamoğlu'na destek verme tenezzülünde dahi bulunmamış, meseleyi televizyon ekranlarından ya da sosyal medyadan takip etmiştir. Rakamlar ortadayken böylesine kara propagandayla kamuoyunu yanıltmaya ve vatandaşımızı kandırmaya çalışan CHP İnegöl İlçe Başkanına yakışan Cumhurbaşkanı adayı da zaten Ekrem İmamoğlu'dur. CHP İnegöl İlçe Başkanının açıkladığı rakamlara göre Ekrem İmamoğlu İnegöl'de sınıfta kalmıştır” dedi.

Kaynak: HABER MERKEZİ