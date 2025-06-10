Bursa'da 16 yaşındaki Sude Solak, "Ekmek almaya gidiyorum" diyerek çıktığı eve geri dönmedi. Solak'ın 6. defa evden kaçtığı öğrenilirken, gözü yaşlı aile kızlarının bulunması için yardım bekliyor.

Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi’nde yaşayan 16 yaşındaki Sude Solak, evden "Ekmek almaya gidiyorum" diyerek çıktı. Solak geri dönmezken, haber alamayan aile telaşlanarak kızlarını aramaya koyuldu.

6. KEZ EVDEN KAÇMIŞ

Tüm çabalarına rağmen kızlarına ulaşamayan aile Yavuz Selim Polis Merkezi’ne kayıp ihbarında bulundu. 6. defa evden aynı bahaneyle kaçtığı öğrenilen Solak’ın 2 hafta geçmesine rağmen haber alınamaması üzerine acılı aile yetkililere yardım çağrısı yaptı.

Polis ekiplerince tahkikat başlatılırken, aile kızlarına ulaşılması konusunda 112 ekiplerine bilgi verilmesini istedi.