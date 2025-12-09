Çanakkale’de meydana gelen trafik kazasında otomobille motorsiklet çarpıştı, 2’si Afgan uyruklu olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 00.30 sıralarında Ezine Bayramiç karayolu üzerinde meydana geldi. Bayramiç ilçesine bağlı Türkmenli köyü yakınlarında Afgan uyruklu G.N.(33) ile arkasında bulunan M.M. (32) plakasız motorsiklet ile M.U.(22) idaresindeki 16 ZC 133 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler olayı jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahale ettiği M.U., Afganistan uyruklu G.N. ve M.M. ambulanslarla Ezine Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada motorsiklet kullanılamaz hale gelirken arabada büyük maddi hasar oluştu.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.