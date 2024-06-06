Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı. Yangın Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Orman yangını saat 16.00 sıralarında Bayramiç’e bağlı Bekirler köyünde başladı. Yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alandan dumanlar ve alevler yükselmeye başladı. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangına havadan 1 helikopter, karadan ise 4 arazöz ve çok sayıda orman personeliyle müdahale edildi. Yangın büyümeden kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.