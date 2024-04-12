Ramazan Bayramı'nın son gününde Bursa'da en düşük sıcaklık sabah saatlerinde 9 derece seviyelerinde ölçülüyor. Gün içinde sisli havayla birlikte en yüksek sıcaklık 24 derece seviyelerinde seyrediyor.

İŞTE BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İNEGÖL'DE HAVA NASIL OLACAK?

İnegöl'de Ramazan Bayramı'nın 3. günü en düşük sıcaklık 2 derece seviyelerinde ölçülürken gün içerisinde parçalı bulutlu havayla beraber en yüksek sıcaklık 23 derece seviyelerinde seyredeceği görülüyor.

İŞTE İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ