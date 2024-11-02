Bayrampaşa’da dün meydana gelen olayda, kızıyla boşanma aşamasındaki damadını silahla vuran kayınpeder, daha sonra aynı silahla intihar etti. Yaşanan dehşet anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Bayrampaşa’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Megacenter Kuru Gıda Hali içerisinde dükkan sahibi olan Ekrem Girgin (50), kızıyla boşanma aşamasında olan damadı Arbin Timur’u (32) konuşmak için gece saatlerinde işletmeye çağırdı. Konuşma sırasında tartışma çıkınca silahını çeken Girgin, önce damadını vurarak öldürdü. Girgin daha sonra aynı silahı ateşleyerek intihar etti. Yaşanan o dehşet anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.