Olayın detaylarına göre, mangal yakan iki arkadaşın yaslandığı tellerin kopması sonucu aşağıya düştükleri belirlendi.

Edinilen bilgilere göre, kaza Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı otobüs otoparkında, saat 01.15 sıralarında meydana geldi. Halil Doğan ve Uğur Bolat, Ferhatpaşa Caddesi üzerindeki tel örgüyle çevrili alanda mangal yaparken, iddiaya göre alkol alıyordu. Mangal yapmaya çalışırken tellere yaslanan iki arkadaşın, tellerin kopmasıyla yaklaşık 10 metre yükseklikten otogar otobüs park alanındaki betona düşmeleri sonucu talihsiz bir kaza yaşandı. Olayı gören çevredekiler hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri olay yerine geldiğinde, başından ağır şekilde yaralanan Uğur Bolat’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer yaralı Halil Doğan ise hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, olayın gerçekleştiği bölgeyi güvenlik amacıyla şeritle kapattı. İki kişinin cenazeleri Adli Tıp Morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Onlardan geriye yaktıkları mangal kaldı

Öte yandan Halil Doğan ve Uğur Bolat’tan geriye yaktıkları mangal kaldı. İki arkadaşın tellerin kopması sonucu düştükleri boşluk da kameraya yansıdı.