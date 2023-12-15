Bayrampaşa’nın simge yapılarından ve en önemli ibadet merkezlerinden Hoca Hayri Efendi Merkez Camii yenileniyor. Aynı yerinde, depreme dayanıklı olarak yeniden inşa edilecek cami için çalışmalar törenle başladı. Törene Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner de katıldı.

Bayrampaşa’nın simge yapılarında biri olan ve en önemli ibadet merkezlerinden Hoca Hayri Efendi Merkez Camii yenileme çalışmaları Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner’in de katıldığı törenle başlatıldı. Törene Başkan Atila Aydıner’in yanı sıra Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel, Bayrampaşa İlçe Müftüsü Recep Eren, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Duaların okunmasıyla birlikte başlatılan tören inşaat alanında kurban kesimiyle devam etti. Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner törene gelen vatandaşlara çalışmalar hakkında bilgi verdi.

“7 bin 50 metrekarelik bir kompleksimizi ibadethane olarak Bayrampaşa halkımıza armağan edeceğiz”

Törene bir konuşma yapan Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Bayrampaşa Merkez Camii’mizin taban alanı 900 metrekare. Mahfil katı 450 metrekare. Toplamda bin 350 metrekarelik bir alanımızda inşallah faaliyet görülecek olan bir camimiz yapıyoruz. Yaklaşık burada bin 500 kişinin aynı anda ibadet yapabilecekleri, namaz kılabilecekleri bir yeni camimizi inşallah Bayrampaşamıza yakışacak şekilde bugün atacağımız 200 adet kazıkla birlikte başlıyoruz. 4 - 6 yaş talebeleri için 9 adet sınıf yaklaşık 500 metrekarelik çok amaçlı ayrıca bir de salonuyla birlikte burada herkese hizmet verecek. 500 metrekarelik bir salonda da her türlü etkinlik olacak inşallah. Yine aynı şekilde kadın Kur’an kursu hocaları için 100 metrekarelik yaklaşık bin 100 metrekarelik de salonumuz var. Burada hanımefendiler inşallah hem kurs hem de Kur’an kursu olarak da kullanabilecekleri güzel bir mekan olacak. Tabii bunun altında en önemli noktası otoparkımız olacak. Yani bu caminin altına İnşallah ondan sonra otoparklarımızla birlikte hiç olmazsa camimize de bir ilave gelir olması maksadıyla da projemizi bu şekilde gerçekleştirdik. Ve bu şekilde yaptık. 46 metre yüksekliğinde 2 minaremiz var. 36 metre yüksekliğinde de kubbesi var. Toplamda da 7 bin 50 metrekarelik bir kompleksimizi ibadethane olarak Bayrampaşa halkımıza biz armağan edeceğiz. Bunun başta mimarından, mühendisinden, teknik heyetinden, benim başkan yardımcılarımdan ve diğer arkadaşlarımdan emeği geçen herkesten Allah razı olsun diyorum” dedi.

Bayrampaşa halkının yardımlarıyla en kısa sürede Hoca Hayri Efendi Merkez Camii’nin ibadete açılacağını belirten Aydıner, “Sevgili dostlar, camileri halkımız yapar. Dolayısıyla inşallah bugün burada başlatacağımız bu kazık sistemiyle Allah nasip ederse seri halde burayı hızlandıracağız ve inşaatımız aktif bir şekilde devam edecek. Ben öncelikle iştirak eden herkese huzurlarınızda çok ama çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Ben buradan şu çağrıyı yapıyorum. Nasıl ki Bayrampaşa halkı olarak biz Evlad-ı Fatihan diyarı Kosova’da Mitroviça’da bir araya geldik. El ele tutuştuk. Bütün iş adamlarımız, sanayicilerimiz, kendiler ellerinden gelen yardımlarla beraber o Mitroviça’da nasıl 3 bin kişilik bir camiyi altı Kur’an kursu olan ve orada her türlü etkinlik yapabilecek olan o muazzam eseri nasıl bu halk yaptıysa, ben inanıyorum ki yine Bayrampaşa halkı Hoca Hayri Efendi Camisi’ni de desteklerle, yardımlarla, bağışlarla hızlı bir şekilde yapacakları kanaatindeyim” ifadelerini kullandı.